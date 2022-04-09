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  4. Son dakika: ABD, Teksas’ta ölümcül kaza! İkisi ağır 9 yaralı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: ABD, Teksas’ta ölümcül kaza! İkisi ağır 9 yaralı hastaneye kaldırıldı

09.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Teksas eyaletinde meydana gelen olayda bir araba bir gıda kamyonuna çarptı. Olayın ardından 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir hava koşulundan kaynaklanmadığı bildirilen kazada 2 ağır yaralı var.

Son dakika: ABD, Teksas’ta ölümcül kaza! İkisi ağır 9 yaralı hastaneye kaldırıldı

8 Nisan Cuma gecesi Austin, Teksas'ta saat 20: 15'ten kısa bir süre sonra gerçekleşen kazada bir arabanın gıda kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Aracın sürücüsü de hastaneye kaldırılan dokuz kişi arasındaydı.

Yetkililer iki aracın birbirine yandan çarpması sonucu gıda kamyonunun yaya kalabalığına doğru itildiğini bildirdi. Görgü tanıkları, çarpmanın bir patlama gibi gerçekleştiğini söyledi.

Austin şehir merkezi yakınlarında popüler bir bölgede meydana gelen olaya, dokuz ambulans, iki bölge komutanı ve diğer idari işçiler müdahale etti. Austin Acil Yardım Ekipleri, tümü yetişkin olan dokuz yaralıdan ikisinin ölümcül yaralanmalarla ve yedisinin ise daha hafif yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

KAZAYI DUYMADILAR

TEKS

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, gıda kamyonunun dışındaki banklarda oturan şok olmuş müşteriler görüldü. KVUE muhabiri Mike Marut dışarıdaki grubun sağır ve işitme güçlüğü çeken insanlar olduğunu, kazayı duymadıklarını ve yaralandıklarını öğrendiklerini söyledi.

SIRADAN BİR CUMA AKŞAMIYDI

POL

Polis, yolların herhangi bir hava koşulu nedeniyle kaygan veya tehlikeli olmadığını ve normal bir Cuma gecesi" olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, beyaz bir kamyonetin hızlandığını ve dönmekte olan bir araca çarptığını, aracın da yoldan dönerek gıda kamyonuna çarptığını söylediler. Beyaz kamyonet daha sonra kaldırıma ve yakındaki bir bisiklet rafına doğru kaydı.

Austin Polis Departmanı'ndan Çavuş Moore, araçların sürücülerinin anlaşma sağladığını, ancak herhangi bir suçlama yapılıp yapılmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amerika
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