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SON DAKİKA | Acı haberi MSB duyurdu! Bünyamin Barlık şehit oldu

28.08.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MSB, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Acı haberi MSB duyurdu! Bünyamin Barlık şehit oldu

Son dakika: Kahreden şehit haberi Pençe Kilit operasyonu bölgesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

"ARAZİDE KAYARAK DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR"

MSB' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Pençe – Kilit Operasyonu Bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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