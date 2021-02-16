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  4. Son Dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

16.02.2021 01:19 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ilden peş peşe tatil haberleri geldi. Gelen son bilgilere göre Kırşehir, Kırıkkale, Bartın, Niğde, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Uşak, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime ara verildi. Çok sayıda ilde de engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar...

yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

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