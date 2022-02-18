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Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan Sıla Şentürk'ün babasına telefon

18.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümü sonrası Adalet Bakanı Bek ir Bozdağ, acılı aileyi aradı. Acılı baba Bekir Şentürk'ü telefonla arayan Bakan Bozdağ, olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan Sıla Şentürk'ün babasına telefon

Son dakika: Sıla Şentürk'ün ölümü Türkiye'yi kahretti. Adalet Bakanı Belir Bozdağ, internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürülen Sıla Şentürk'ün ailesiyle görüştü. Acılı baba Bekir Şentürk'ü telefonla arayan Bakan Bozdağ, olayın takipçisi olduğunu söyledi.

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, öldürülen Sıla Şentürk'le ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ açıklamasında, 'İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.' dedi.

sıla


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kadın cinayeti Bekir Bozdağ
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