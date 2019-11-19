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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim" dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza indirimi adalaet bakanı abdülhamit gül

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bakan Gül Siz Adelet Nedir Biliyormusun Acaba . Ve Bence Adeleti Yönetemiyormusunuz . Bırakın sizi Adelet Yönelsin .
bu af kader mahkumlarina vurmuyorsa hainlere vuruyorsa nerde bu devletin adaleti yazıklar olsun
ne kader mahkumu kardeşim ya çıkartmayın tabi içerden cezasını çeksin herkes.
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