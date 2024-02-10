Son dakika | Adana'da 'Öcalan' skandalı! Hemen inceleme başlatıldı, ikisi de böyle yakalandı

Son dakika haberi: Adana’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı, yakalandıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Vali Köşger şahısların terör örgütü üyeliğinden kaydı olduğunu belirtti.

SKANDAL GÖRÜNTÜ SONRASI HEMEN İNCELEME BAŞLATILDI

Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





