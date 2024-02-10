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  4. Son dakika | Adana'da 'Öcalan' skandalı! Hemen inceleme başlatıldı, ikisi de böyle yakalandı

Son dakika | Adana'da 'Öcalan' skandalı! Hemen inceleme başlatıldı, ikisi de böyle yakalandı

10.02.2024 10:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adana'da meydana gelen 'Öcalan' skandalı sonrası harekete geçildi. Köprüye terör örgütü elebaşının posterini asıp kaçan 2 kişinin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Şahıslar gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger şahısların gözaltına alındıkları anın fotoğrafını paylaştı.

Son dakika haberi: Adana’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini köprüye asan şahıslar yakalandı, yakalandıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Vali Köşger şahısların terör örgütü üyeliğinden kaydı olduğunu belirtti.

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SKANDAL GÖRÜNTÜ SONRASI HEMEN İNCELEME BAŞLATILDI

Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Adana Abdullah Öcalan
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