SON DAKİKA | Adaylık 'diyaloğu' iddiası gündem yaratmıştı! Abdullah Gül cephesinden açıklama geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın kimi aday göstereceği belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık için hazırım" mesajı geniş yankı uyandırırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aday gösterilebileceği iddia edildi. Kulislerde Gül'ün ismi yeniden konuşulmaya başlanırken, gazeteci Şaban Sevinç, Gül'le CHP'li bir vekil arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu paylaştı.

ABDULLAH GÜL İLE CHP'Lİ VEKİL GÖRÜŞTÜ MÜ?

TV100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programına katılan gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le CHP'li bir vekil arasında şu diyaloğu yaşandı:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip beye mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip beye oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip beyin devam etmesini istiyorlar.

"KEMAL BEY'İN ŞANSI YOK"

Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

ABDULLAH GÜL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sevinç'in bu iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili Abdullah Gül cephesinden bir açıklama geldi.

"11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamının yalan olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır.”





