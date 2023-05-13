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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem

13.05.2023 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Adana Aladağ'da saat 01.12'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 3,8 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 5,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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deprem Adana

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