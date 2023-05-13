Son dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 3,8 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 5,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



