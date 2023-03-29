Son Dakika! AFAD duyurdu: Adana Saimbeyli'de 4,5 ve Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 19.47'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 29, 2023
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/AM7Hqc0X5M
29.03.2023, 19:47:01 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Diğer yandan AFAD, Adana'daki depremin ardından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 20.05'de gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.