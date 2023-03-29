Son Dakika! AFAD duyurdu: Adana Saimbeyli'de 4,5 ve Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ GÖKSUN OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 19.47'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun olarak duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Diğer yandan AFAD, Adana'daki depremin ardından merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 20.05'de gerçekleşen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.



