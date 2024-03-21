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Son dakika | AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem meydana geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 22:37
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Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.20 'de meydana gelen depremin merkez üssünün Dursunbey ilçesi olduğu belirlendi.

Deprem 7.7 kilometre derinlikte meydana geldi.


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deprem Balıkesir
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