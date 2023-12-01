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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

01.12.2023 20:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Çankırı
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