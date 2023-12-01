Son dakika: AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-01
Saat:20:04:26 TSİ
Enlem:40.98639 N
Boylam:33.41917 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/xp6IbaOKfB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi