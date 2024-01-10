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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

10.01.2024 00:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Dün akşam saat 22.20'de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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