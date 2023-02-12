SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi

Son dakika haberine göre 10 ili etkilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem nedeniyle can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. AFAD, depremlerdeki can kaybı sayısının 29 bin 605'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın açıklamasında, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiği belirtildi.

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