SON DAKİKA | 149. saatte mucize! Mustafa Sarıgül, depremden tam bir hafta sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Epilepsi hastasıydı...

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 7. günün ilk mucizesi Mustafa oldu, epilepsi hastası 35 yaşındaki genç adamın kapalı alan fobisi olduğu da ortaya çıktı. Mustafa ekiplerle yaptığı görüşmede 'Ben epilepsi hastasıyım kapalı alan fobim var burada kalamıyorum, lütfen beni buradan çıkarın' dedi. Umuda tutunan Mustafa hayatta kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EPİLEPSİ HASTASI MUSTAFA 149. SAATTE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI! 7. GÜNDE...

Son dakika: Kahramanmaraş'taki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları ara vermeden sürerken depremin 7. gününde bir mucize kurtuluş haberi daha geldi.

Antakya'da depremden 149 saat sonra 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

SES TEMASI KURULDU

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

ÇALIŞMALAR 5 SAAT SÜRDÜ

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mustafa'nın kurtulmasında yoğun emek sarf eden İtalyan ekipler ve Türk ekiple mucize kurtuluş sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.



