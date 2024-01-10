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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Hatay Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Hatay Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

10.01.2024 22:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Hatay Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.38'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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