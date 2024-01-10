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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

10.01.2024 20:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.10'da merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi, Mudanya açıkları olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi
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