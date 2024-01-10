Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.10'da merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi, Mudanya açıkları olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.36 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-01-10
Saat:20:10:06 TSİ
Enlem:40.41167 N
Boylam:28.87056 E
Derinlik:11.2 km
Detay:https://t.co/pOqVrMXFG1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi