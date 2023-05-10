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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

10.05.2023 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Konya Kulu'da saat 02.14'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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