Son dakika: AFAD duyurdu: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-05-10
Saat:02:14:49 TSİ
Enlem:39.109 N
Boylam:33.057 E
Derinlik:7.86 km
Detay:https://t.co/4isUYCCaHI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi