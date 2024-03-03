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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.03.2024 17:57
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Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı.

Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.


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deprem Malatya
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