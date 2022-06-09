SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 17:15:08 TSİ
Enlem : 39.0000 N
Boylam : 27.8573 E
Derinlik : 6.68 km
Detay : https://t.co/nedi1OtEym@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İşte depremin gerçekleştiği nokta:
Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi. (İHA)
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