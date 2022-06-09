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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

09.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 17.15'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.68 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

afadiç

KISA SÜRELİ PANİK

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa
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