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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

24.02.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gürün olan depremin 5.3 kilometre derinlikte olduğunu bildirildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Sivas'ta 20.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği ise 5.3 kilometre olarak tespit edildi.

gürün

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Depremin merkez üssü olan Sivas'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraş depreminin ardından hasarlı binalar olduğu tespit edilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada Gürün'ün de 'genel hayata etkili afet bölgesi' değerlendirildiğini duyurmuştu.

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