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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.04.2024 15:25
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Son dakika haberi: Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan depremin derinliği 12 km olarak ölçüldü.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD verilerine göre, saat 15.03'teki depremin derinliği 12 km olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre deprem herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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