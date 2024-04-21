SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD verilerine göre, saat 15.03'teki depremin derinliği 12 km olarak ölçüldü.

İlk belirlemelere göre deprem herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.







