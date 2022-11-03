HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem! Büyüklüğü... Çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem! Büyüklüğü... Çevre illerden de hissedildi

03.11.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 17.34'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğü 3.7 olarak açıklanan deprem 6.25 km derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem! Büyüklüğü... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: AFAD Tokat Erbaa'da saat 17.34'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin derinliğinin ise 6.25 km olduğunu duyurdu. Öte yandan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü; Tokat, Sorkun-Niksar, derinliğini 5.0 km olarak belirtti.

İşte depremin meydana geldiği nokta:

ddd

Korkutan deprem uyarısı! '50 bin kişi tehdit altında' Korkutan deprem uyarısı! '50 bin kişi tehdit altında'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman’da esrarengiz olay! 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş arazide bulunduAdıyaman’da esrarengiz olay! 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş arazide bulundu
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

E-devlet'ten hemen sorgulayın! Araç sahipleri bu tuzağa dikkat!

E-devlet'ten hemen sorgulayın! Araç sahipleri bu tuzağa dikkat!

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Flaş fırsat: Samsung Galaxy Z Fold3 kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta!

Flaş fırsat: Samsung Galaxy Z Fold3 kısa süreliğine 1500 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.