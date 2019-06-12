Son dakika: AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21.00'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

(AA)

