Son dakika! AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin kritik açıklama

Son dakika haberine göre, CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.

Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız…

CHP-İYİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti’yi anlamakta biraz zorlanıyorum. İYİ Parti söylemlerinde yerli milli değerlerine vurgu yapıyor. PKK konusundaki duyarlılığını her fırsatta dile getiriyor. geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisinde ülkesini nasıl şikayet ettiğini, PKK’lı ve PKK’Lı olduğunu her ortamda ifade eden Federal meclisten sözde Türk iki parlamenterle Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşme. İyi Parti ile CHP’nin bu birlikteliğini anlamakta zorlanıyorum. Sanırım İYİ Parti’nin belli noktalarda tıkanmasının nedeni partinin tabanından gelen tepkiler sanırım. Ve bu İYİ partiyi kaçınılmaz olarak kıskaca alıyor