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Son dakika! AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin kritik açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, MHP ile seçim ittifakı hakkında, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız" ifadesini kullandı.

Son dakika! AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin kritik açıklama

Son dakika haberine göre, CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.

Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız…

CHP-İYİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti’yi anlamakta biraz zorlanıyorum. İYİ Parti söylemlerinde yerli milli değerlerine vurgu yapıyor. PKK konusundaki duyarlılığını her fırsatta dile getiriyor. geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisinde ülkesini nasıl şikayet ettiğini, PKK’lı ve PKK’Lı olduğunu her ortamda ifade eden Federal meclisten sözde Türk iki parlamenterle Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşme. İyi Parti ile CHP’nin bu birlikteliğini anlamakta zorlanıyorum. Sanırım İYİ Parti’nin belli noktalarda tıkanmasının nedeni partinin tabanından gelen tepkiler sanırım. Ve bu İYİ partiyi kaçınılmaz olarak kıskaca alıyor

AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI

Sayın Binali Yıldırım’ın isminin İstanbul için konuşulması son derece doğal. Ve her siyasi partiyi İstanbul gibi bir şehirde en güçlü adaylarını ortaya koymak ister. Burada yanlış olan Sayın Binali Yıldırım’ın isminin yıpratılmasıdır. Adaylığının açıklanması, AK Parti’nin yetkili kurullarının görüşülmesi neticesinde ortaya çıkacak bir karar. Bu ay içerisinde MKYK toplantımız olacak. MKYK bu konudaki yetkilerini MYK’ya devretti. MYK içinden de komisyon oluşturuldu. Bu aday belirleme komisyonu Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık ediyor. Geldikten sonra aday belirleme komisyonu toplanacaktır. Kalan 21il ve ilçeler belirlenecek. İstanbul için ayrı bir tanıtım olabilir. İlçeleri ile birlikte devasa büyüklükte.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
el birliğiyle ülkenin içine ettiniz !
bıktık vallahi bıktık ittifakınızdan da koltuk sevdanızdan da bıktık usansık ekonomi rezalet yapılan bişi yok yazıklar olsun
şıracı ve bozacı iş başında
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