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  4. Son Dakika: AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Son Dakika: AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

27.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AKOM'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi. AKOM, kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulundu. İstanbul genelinde saat 17.00'den itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor. Kent genelinde beklenen fırtınanın yarın sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Son Dakika: AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.

AA

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İstanbul
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