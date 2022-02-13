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Son dakika: Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

13.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi. Öte yandan seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı. Oy kullananlar arasında Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci de yer aldı.

Son dakika: Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Son dakika... Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanını seçmek için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

Burada, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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"BU GÜNLERDE HİÇBİR ŞEY NORMAL DEĞİL."

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Federal Meclis Başkanı Bas, seçimden önce yaptığı konuşmada, Kovid-19’dan korunmak için bu seçimlerde geniş çaplı sıkı tedbirlerin alındığına işaret ederek "Bu günlerde hiçbir şey normal değil." dedi.

Virüsün yayıldığına dikkati çeken Bas, salgının özellikle hasta ve zayıf insanlar için tehdit olduğunu kaydetti.

ALMAN HALKINA ÇAĞRI

Bas, salgının yol açtığı kutuplaşmada toplumu birleştiren pek çok şeyin kaybolduğunu belirterek halkın birçoğunun devlet kurumlarına güvenini kaybettiğini anlattı.

Ülkedeki atmosferin bundan etkilendiğini belirten Bas, Kovid-19’un zor koşullarında halkı cesur olmaya çağırdı.

Ukrayna krizine de değinen Bas, Ukrayna’daki durumun kısa bir süre önce düşünülemeyecek bir şekilde geliştiğini, Almanya dahil birçok ülkenin vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulunduğunu anımsattı.

UKRAYNA MESAJI

Bas, barışın korunması çağrısında bulunarak "Savaş tehlikesini önlemek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanalım. Her savaşın sadece kaybedenleri var.” şeklinde konuştu.

Seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı.

OY KULLANANLAR ARASINDA ÖZLEM TÜRECİ DE VARDI

Oy kullananlar arasında eski Başbakan Angela Merkel, Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci de, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayern Münih’in futbolcusu Leon Goretzka, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List ve Astronot Alexander Gerst gibi isimler yer aldı.

Seçimler öncesinde yapılan dini ayinde Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü’nün dahil edilmesi nedeniyle tepki gösterdiği “House of One” projesinin sorumlularından Kadir Sancı da yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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