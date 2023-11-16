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  4. SON DAKİKA | Amasya'da lastiği patlayan otobüs kaza yaptı: 27 yaralı

SON DAKİKA | Amasya'da lastiği patlayan otobüs kaza yaptı: 27 yaralı

16.11.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, taziye ziyaretinden dönen kişilerin bulunduğu otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Amasya'da lastiği patlayan otobüs kaza yaptı: 27 yaralı

Son dakika: Amasya'daki kaza bu akşam Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolu Hıdırlar mevkisinde meydana geldi. Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi.

27 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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TAZİYEDEN DÖNÜYORLARDI

Otobüste 33 yolcu olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybeden Altındağ Belediye Meclis Üyesi Eylem Balcı’nın ailesine taziye ziyaretinden dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

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(DHA)

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trafik kazası Amasya son dakika
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