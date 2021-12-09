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  4. Son Dakika: Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Son Dakika: Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

09.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul -Samsun seferini yapan yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir sonra teknik arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken yolcuların başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

Son Dakika: Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, Anadolujet'e ait TK-7236 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak için izin istedi.

BAŞKA UÇAKLA SAMSUN'A GÖNDERİLECEKLER

Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yolcuların Anadolujet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Samsun
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