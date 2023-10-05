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  4. SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı

SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı

05.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “yasama dokunulmazlığı” gerekçesiyle yaptığı hak ihlali başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

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