SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “yasama dokunulmazlığı” gerekçesiyle yaptığı hak ihlali başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı.
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