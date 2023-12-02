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  4. SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

02.12.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yerel seçimler adım adım yaklaşırken önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye, yerel seçim atmosferine girerken siyasi partiler de çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olduğunu duyurdu. (DHA)

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak seçimlerde de aday olmak için CHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu.

Başvurunun ardından kısa bir açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık.

Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz."

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