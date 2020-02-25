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  4. Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP Kongresi'ne soruşturma

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP Kongresi'ne soruşturma

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP Kongresi'ne soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" denildi.

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