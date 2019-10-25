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Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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