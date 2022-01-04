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  4. SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ operasyonu! 99 ‘mahrem imam’ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ operasyonu! 99 ‘mahrem imam’ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

04.01.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. 40 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen soruşturma kapsamında 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılırken 55'inin yakalandığı öğrenildi.

Son dakika: Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İSTANBUL'DA DA ADLİYE YAPILANMASINA OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü’nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

gozaltı


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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara
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