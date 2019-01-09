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Son dakika! Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otobüs sürücüsü hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Son dakika! Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun (55)

kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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yolcu otobüsü trafik kazası Ankara Kahramankazan TIR

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