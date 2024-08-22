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  4. Son dakika | Ankara'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltında!

Son dakika | Ankara'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltında!

22.08.2024 16:02
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Son dakika haberi: Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Ankara'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltında!

Son dakika: Dün Kızılcahamam ilçesinde otluk kuru alanda başlayan ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana kadar yayılan yangınla ilgili soruşturmada 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütüldü.

Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek verdi.

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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