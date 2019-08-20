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Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR

4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri

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