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Son dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi!

29.09.2023 21:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi!

Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, festival ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtiklerini belirtti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir."

Böcek, festivali özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş biri olarak yaşananları kabul etmediğini belirtti.

Altın Portakal Film Festivali'nin siyaset üstü olduğuna işaret eden Böcek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve Belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum." (AA)


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