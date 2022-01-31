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  4. Son dakika! Antalya’da 24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Son dakika! Antalya’da 24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

31.01.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yalnız yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, tek odalı evinde ölü olarak bulundu. Polis, uyuşturucu madde kullanımı ihtimali üzerinde dururken, cesedin yanında ise 10’dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

Son dakika! Antalya’da 24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Olay, 22.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 1166 sokak üzerindeki müstakil bir evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, tek gözlü evde yalnız yaşayan Ayşegül T.’nin (24) yerde hareketsiz yattığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç kadının uyuşturucu madde kullanımı yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının cesedinin yanında hemen yanında ise yan yana dizilmiş 10’dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

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Bir süre önce Denizli’den Antalya’ya geldiği öğrenilen Ayşegül T.’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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