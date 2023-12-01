Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 01.04'te Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kumluca'nın 64. 74 kilometre açığındaki deprem, 15.01 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [64.74 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2023-12-01
Saat:01:04:41 TSİ
Enlem:35.92833 N
Boylam:30.95333 E
Derinlik:15.01 km
Detay:https://t.co/XglsZ4VslO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi