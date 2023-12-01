Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 01.04'te Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'nın 64. 74 kilometre açığındaki deprem, 15.01 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.







