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Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

01.12.2023 01:21 | Son Güncelleme:
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 01.04'te Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'nın 64. 74 kilometre açığındaki deprem, 15.01 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.


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afad antalya deprem
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