Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan alınan verilerine göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.32 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
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