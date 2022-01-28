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  4. Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

28.01.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre deprem 06.57'de meydana geldi.

Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan alınan verilerine göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.32 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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deprem antalya
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