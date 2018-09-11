Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 02.02’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Burdur ve Antalya şehir merkezlerinin yanı sıra bazı ilçelerinde de hissedildi.

Yaklaşık yarım dakika süren deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Öte yandan, Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Döşemealtı ilçesi, Ilıcaköy mahallesinde 4.8 büyüklüğünde 105 km derinlikte meydana geldi.

(İHA)

