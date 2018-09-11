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Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 02:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya ve Burdur'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 02.02’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Burdur ve Antalya şehir merkezlerinin yanı sıra bazı ilçelerinde de hissedildi.

Yaklaşık yarım dakika süren deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Öte yandan, Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Döşemealtı ilçesi, Ilıcaköy mahallesinde 4.8 büyüklüğünde 105 km derinlikte meydana geldi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Pc nin başında video izliyordum biran ne olduğunu şaşırdım hemen yatakta uyuyan oğlumun üzerine zıpladım bina yıkılacak sandım Allah beterinden saklasın çok kötü bir şeymiş hayatımda ilk defa böyle şiddetli bir deprem yaşadım :((
acayip sallandik allah duzce depremini yasayanlara iyi sabir vermis
la alti ustu 4.8 ve yuzeye yakin 105 km derinlikte abartmayin
O değilde iyi sallandık hee...
iyi salladi
İnşaallah arkası gelmez, tekrarlamaz. Biz büyük depremi 17 Ağustos 1999 depremini Marmara Bölgesi'nde yaşmıştır. Önce böyle öncü depremler olmuştu. Aylar önce.
Antalya Lara'da oteldeyiz. Uykumdan uyandim. 10 saniye sallandik. Meger 30 saniyeymis. Allah hayırlısını versin. Cok ürkütücüydü. Uykum kaçtı.
uyanıktım, ben niye hissetmedim
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