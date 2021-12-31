Son dakika... Antalya'da yağış devam edecek mi? Meteorolojiden yeni uyarı geldi (31 Aralık Cuma hava durumu)

Son dakika hava durumu haberi... Meteorolojinin, özellikle Akdeniz ve Antalya için kuvvetli yağış uyarıları sürüyor. peşe peşe gelen açıklamaların ardından Antalya dün kuvvetli yağışın etkisi altına girmişti. MGM'den yapılan açıklamada, yağışların öğle saatlerine kadar süreceği aktarıldı. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANTALYA İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR

Meteorolojiden gelen açıklamada çarşamba günüyle birlikte Antalya merkez başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Son uyarıda ise bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzey batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu

