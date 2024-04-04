SON DAKİKA | Ardahan'ı CHP kazanmıştı! YSK seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi

31 Mart'ta vatandaşlar sandık başına gidip oylarını kullandı. Büyük sürprizlerin yaşandığı yerel seçimlerle ilgili itiraz süreçleri devam ediyor. İlçe ve İl Seçim Kurumları ile YSK ise yapılan itirazları değerlendiriyor.
Ardahan'da yapılan itirazı değerlendiren YSK, seçimlerin yeniden yapılmasını kararlaştırdı. 2 Haziran'da seçimler yeniden yapılacak.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz!" dedi.
YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz! pic.twitter.com/TYIStLMhW7— Deniz Demir (@demirdenizchp) April 4, 2024