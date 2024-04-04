SON DAKİKA | Ardahan'ı CHP kazanmıştı! YSK seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi

31 Mart'ta vatandaşlar sandık başına gidip oylarını kullandı. Büyük sürprizlerin yaşandığı yerel seçimlerle ilgili itiraz süreçleri devam ediyor. İlçe ve İl Seçim Kurumları ile YSK ise yapılan itirazları değerlendiriyor.

ARDAHAN'DA SEÇİMLER YENİDEN YAPILACAK

Ardahan'da yapılan itirazı değerlendiren YSK, seçimlerin yeniden yapılmasını kararlaştırdı. 2 Haziran'da seçimler yeniden yapılacak.

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz!" dedi.

YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz! pic.twitter.com/TYIStLMhW7 — Deniz Demir (@demirdenizchp) April 4, 2024







