Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 60'a yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 60'a yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangına hızla müdahale edildiğini söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını, hayvanların telef olduğunu belirtti.

VALİLİLK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTTADIR

Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: