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  4. Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

17.03.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Artvin'deki köyde çıkan yangında 60'a yakın ev alev aldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 3 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangının diğer evlere de sıçradığını duyurdu. Artvin Valiliği de ''Köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır'' açıklamasını yaptı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 60'a yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 60'a yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

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Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangına hızla müdahale edildiğini söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını, hayvanların telef olduğunu belirtti.

VALİLİLK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTTADIR

Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

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"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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1 MİLYON LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı "Yusufeli'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi." dedi.

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