Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 60'a yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.
Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 60'a yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.
Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangına hızla müdahale edildiğini söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını, hayvanların telef olduğunu belirtti.
Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."
Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı "Yusufeli'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi." dedi.