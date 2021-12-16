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  4. Son dakika: Asansördeki sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Bisikletin kilit anahtarını verdi, şeytana uydum'

Son dakika: Asansördeki sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Bisikletin kilit anahtarını verdi, şeytana uydum'

16.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binanın asansöründe genç kıza tecavüz etmeye çalışan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılık ifadesinde yaptığı iğrençliği tek tek anlatırken, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Son dakika: Asansördeki sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Bisikletin kilit anahtarını verdi, şeytana uydum'

Son dakika: Asansör sapığıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Esenyurt'ta takip ettiği genç bir kıza asansörde tecavüz etmeye çalışan A.A. yapılan operasyonla yakalanmış, ortaya çıkan görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Esenyurt'taki iğrenç olayı gerçekleştiren A.A.'nın polise verdiği ifadede ortaya çıktı. Yaptığı iğrençliği tek tek anlatan A.A. "Şeytana uydum" dedi.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi.Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti.

U.K. saldırgana direndikçe saldırgan daha da saldırganlaştı. U.K'nın bağırarak direnmeye devam etmesi üzerine saldırgan kaçtı. U.K. saldırganın elinden kurtulduktan sonra hemen polisi arayarak yardım istedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada polis U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi.

Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

Son Dakika: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmişEsenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

ASANSÖR SAPIĞININ SAVUNMASI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılık ifadesinde her şeyi itiraf ettiği ve şeytana uydum dediği öne sürüldü.

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Sabah Gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre A.A. ifadesinde şöyle konuştu;

"Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi.

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KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM

Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum.Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bütün suç şeytanın. ah be şeytan ne çektin bu iki ayaklı seytanlardan.
insanları görünce şeytanın ne kadar masum olduğunu anlıyoruz
bu sapığı namus cinayeti işleyenlerin koğuşuna atın
Serbest bırakın iş güç sahibi adam bak bir kereden birşey olmaz diyecemde birkaç tane olmuş herhalde suç sınırı kaçtı ülkede yirmi otuz?

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