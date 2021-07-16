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Son Dakika: Askeri üsse taciz ateşi

16.07.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son Dakika: Askeri üsse taciz ateşi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

Tel Rıfat’ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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