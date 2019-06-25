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Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

Askeralma Kanun Teklifi'nin oylamasından önce grup başkanvekilleri yerlerinden kısa birer konuşma yaptı.

Daha sonra teklifin oylamasına geçildi. Teklif, 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi. 2 oy da çekimser sayıldı.

Teklifin oylamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Benden 1 yaş büyük adamlar geçen sene 15 bin tlye askerlik yaptı, ben bu sene 30 bin tl ödeyeceğim , onlar 21 gün yaptı ben 30 gün yapacağım , bumu adalet , bumu hak ?
para kalmadı askerlıgıde tıcarete cevırdıler
son hamlelerden biri buydu... 300.000 kişilik ordumuz 75.000 e düşüyor. ördü diye bir şey kalmıyor. 75.000 kişiyle Istanbul u bile savunamazsın. HER ŞEY PLANLI BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR.
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