Son dakika: ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı! Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken sözler

Son dakika haberi... ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İttifakın oy oranını açıklayan Oğan'ın Muharrem İnce'yle ilgili sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

"Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum." diyen Oğan, ATA İttifakı'nın oy oranının 7-9 civarında olduğunu söyledi.

"MEDYA MUHARREM BEY'İ TÜKETTİ"

"Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor." ifadelerini kullanan Oğan, şunları kaydetti:

"Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce'nin medyada bir takım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var."

