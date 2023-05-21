Son dakika: ATA İttifakı resmen dağıldı! Vecdet Öz'den açıklama geldi

Son dakika: İkinci turda ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusuyken sürpriz bir karar açıklandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." dedi. Milli iradeye baskı olmayacağını dile getiren Öz, ATA İttifakı'nın kurulma sebebinin muhalefet olduğunu söyledi.

Öz, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Vecdet Öz'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttifakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir.

'BİZİM TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEK OLDU'

Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz. Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz?' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık.

'ÜMİT HOCA'NIN ALACAĞI KARARA SAYGI DUYARIM'

İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız da devam eder. Şu anda seçimde ikinci tura kalmış iki ittifak var. Yani ATA İttifakı resmen, hükmen sona ermiştir. Nezaketen de biz birbirimize sorduk. Dolayısıyla yönetim kurulu kararlarımızı uygulama kararı aldık. Ben Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, o da dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

'İKTİDARI DESTEKLEMEK PLANIMIZDA YOKTU'

Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk."



