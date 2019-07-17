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Son dakika! FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz'da FETÖ'nün Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında karar verildi. 43 sanığa müebbet, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanık ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava karar açıklandı.

Mahkeme, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.
44 sanığa ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

"GELEN CUMHURBAŞKANI DA OLSA BAŞBAKAN DA OLSA ALACAKSINIZ"

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Yusuf Özdemir'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden ikisine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çıbanı başını abd getirsenize güçlü siyaset bu feto denilen virüsü yok eder
az bile bunlar Günyüzü görmeye hakları yok vatan hainleri.İstismarcılar, kadına şiddet uygulayanlar,hayvanlara eziyet edenler, hırsızlık ve dahası........ inşallah en ağır cezaları alırlar
idam’gelsin neden kayirmak lazim bu vatan hainlerini pislikler idam edilsin her kim onlari savunup zenginlesmelerine neden olduysa onlarin ayni kafafan olanlarin hepsini idam edin
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