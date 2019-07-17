Son dakika! FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava karar açıklandı.

Mahkeme, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

44 sanığa ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

"GELEN CUMHURBAŞKANI DA OLSA BAŞBAKAN DA OLSA ALACAKSINIZ"



Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Yusuf Özdemir'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden ikisine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

